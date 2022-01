Burgemeester roept bezetters Sterrebos op te vertrekken

Burgemeester Hans Verheijen (CDA) van Sittard-Geleen doet maandag een oproep aan de bezetters van het bos bij VDL Nedcar in Born hun actie op te geven. “Het verblijf daar is niet toegestaan; zoals ze gekomen zijn kunnen ze ook gaan. Daar worden ze ook toe opgeroepen”, schrijft Verheijen maandag op zijn Facebookpagina. De actievoerders wijzen de oproep van Verheijen van de hand. “We blijven”, aldus een woordvoerster van Red Het Sterrebos.

Verheijen roept op tot beëindiging van de bezetting na gesprekken eerder maandag op de werkvloer van VDL Nedcar. Daarbij ging het over emoties die de bezetting op de werkvloer oproept. “Er is veel onbegrip over de actie”, aldus Verheijen. Hij citeert enkele reacties. “In de toekomst worden er elektrische auto’s gebouwd, het bedrijf dat daarvoor in de race is spant zich enorm in om de wereld beter te maken dan dat het nu is”. En “VDL Nedcar herplant bijna de dubbele hoeveelheid aan bos dan dat er nu staat”. En ook: “Begrijpen de actievoerders wel wat de regio staat te wachten als de deal afketst?”

Verheijen voerde naar eigen zeggen ook gesprekken met de coördinator van de beveiliging en daarnaast met politieagenten in het veld. “Ze delen met mij de zorg over de gezondheid van de activisten die in de bomen hangen. De kou, het gure weer en harde wind tasten hun uithoudingsvermogen aan. Daarom zou, met toestemming van mij, gisteravond nog een medische check (en veiligheidscheck) plaatsvinden. Daarvan is door de actievoerders afgezien”, aldus Verheijen.

Volgens de burgemeester is de check verplaatst naar maandagmorgen. Een woordvoerster van Red Het Sterrebos reageerde verbaasd op de uitlatingen van de burgemeester. “De gemeente heeft geen contact met ons gezocht over een gezondheids- of veiligheidscheck”, zei ze. “Dat hoeft ook niet, dat doen we zelf.”

Verder zei ze dat de actievoerders niet tegen uitbreiding van Nedcar zijn. “Alleen niet dáár, ten koste van het bos, er zijn alternatieven.” Ook wil de actiegroep niet dat Nedcar sluit. “Dat ligt aan BMW, niet aan ons”, zei ze. BMW bouwt er auto’s, maar het contract loopt volgend jaar af. Om die reden zoekt VDL naar een alternatief.