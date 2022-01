Demonstrant klaagt bij Europees Hof over politiegeweld

Een demonstrant die in 2018 deelnam aan een demonstratie van klimaatactiegroep Code Rood in het Groningse Farmsum heeft bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens een klacht ingediend omdat hij vindt dat hij slachtoffer is geworden van buitensporig politiegeweld. Dat meldt zijn advocaat Willem Jebbink maandag.

De demonstratie was gericht tegen de gaswinning en de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). De destijds 23-jarige demonstrant liep mee in een vreedzame mars naar het NAM-terrein om daar een spandoek op te hangen. Volgens Jebbink is hij door een politieman met een lange wapenstok op zijn slaap geslagen, waardoor hij een hoofdwond opliep. De politie heeft later erkend dat er niet met geweld tegen de demonstranten opgetreden had mogen worden.

Een aangifte van de gewonde man leidde niet tot strafvervolging – het Openbaar Ministerie seponeerde de zaak. Een klacht daarover van de aangever werd door het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden afgewezen, omdat er geen sprake zou zijn van opzet tot mishandeling. Het hof vond het optreden van de agent “niet disproportioneel”. De betrokken agent kon zich niet herinneren dat hij het hoofd van de man had geraakt.

De demonstrant stapt naar het mensenrechtenhof in Straatsburg met een klacht tegen de Staat “wegens onmenselijke en vernederende behandeling en schending van zijn demonstratievrijheid”, aldus Jebbink.

Volgens de raadsman is het geweld “glashelder” vastgelegd op camerabeelden. “Te zien is dat de politieagent bovenhands uithaalt en op mijn cliënt inslaat.” Hij noemt het “onbegrijpelijk” dat het gerechtshof vindt dat er geen opzet was. “Als het genoeg is om te zeggen dat je je ernstig handelen niet kunt herinneren, heeft de advocatuur nog heel wat cliënten die vrijuit moeten gaan. Het is vanuit mensenrechtelijke bescherming zorgelijk dat het gerechtshof het slaan van een volkomen vreedzame demonstrant proportioneel heeft genoemd.”

Jebbink meent dat het oordeel van het hof “een cultuur van politiegeweld” in stand houdt. Hij verwijst daarbij naar de recente kritiek van VN-rapporteur Nils Melzer. Die had geen goed woord over voor het optreden van de Nederlandse politie tijdens coronaprotesten. De Nederlandse politiebonden hebben daarop een klacht tegen Melzer ingediend. Ze vinden zijn harde conclusies voorbarig en noemden hem bevooroordeeld. De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema schreef de VN-rapporteur een brief, waarin ze hem onder meer wees op “het belang om bij een incident op basis van gedegen en gewogen informatie te oordelen”.