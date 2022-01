Demonstranten voeren actie in Deventer voor behoud bomen

Leden van klimaatbeweging Extinction Rebellion voeren maandagochtend actie op het Grote Kerkhof in Deventer voor het behoud van zeven bomen. Een betoger heeft zich met een dikke kabel vastgeketend aan een boom, zegt een woordvoerder. De actievoerders willen voorkomen dat de gemeente zeven bomen op het plein kapt voor een herinrichtingsplan.

Volgens de demonstranten zijn zes van de zeven bomen “gezonde volwassen exemplaren” die nog tientallen jaren meegaan. “De nieuwe bomen die na herinrichting van het Grote Kerkhof zullen worden geplant, bereiken pas na tientallen jaren de capaciteit van de huidige”, zegt Extinction Rebellion.

De plannen van de gemeente zorgen al langer voor onrust in Deventer. Zo stapte de Deventer Bomenstichting naar de rechter om de bomen te beschermen, maar de gemeente werd in het gelijk gesteld.

Met de actie wil de groep ook steun uiten aan de betogers in het Sterrebos in Limburg. Zij zitten daar in bomen uit protest tegen het kappen van een deel van het bos voor uitbreiding van autoproducent VDL Nedcar. “Hun verzet is ook ons verzet”, zegt een woordvoerster.