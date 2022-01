Dijkbewaking in Zeeland en Delfland

Waterschap Scheldestromen stelt maandagmiddag dijkbewaking in in Midden- en Zuid-Zeeland. Het hoogheemraadschap van Delfland doet hetzelfde langs de kust en de Delflandsedijk tussen Hoek van Holland en Schiedam. In Zeeland wordt een maximale waterstand van 3,70 meter boven NAP bij Vlissingen verwacht. Bij Hoek van Holland stijgt het water tot 2,80 meter boven NAP en bij Maassluis wordt 2,55 meter boven NAP verwacht. De Keersluis van Maassluis is gesloten, aldus Delfland.

Dijkbewaking is in het noorden van Zeeland is volgens Scheldestromen niet nodig, omdat de stormvloedkering is gesloten. De Oosterscheldekering is gebouwd na de stormvloedramp van 1953, maandag precies 69 jaar geleden. Het zeewater bij Vlissingen bereikte toen een stand van 4,55 meter boven NAP, dus veel hoger dan nu het geval is, aldus het waterschap.

Scheldestromen sluit buitendijkse wegen bij Breskens en Westkapelle en een fietsroute bij Nieuwvliet. Toegangen naar stranden zijn gesloten. Aan het eind van de middag, als het water weer is gezakt, inspecteert het schap de schade.