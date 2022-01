Horeca en zalen weer open: 334.000 testafspraken in eerste week

In de afgelopen week, waarin ook horeca, musea, pretparken, dierentuinen en theaters (beperkt) weer open mochten, zijn er 334.000 afspraken geboekt voor Testen voor Toegang.

De drukste dag was zaterdag met zo ’n 79.000 testafspraken, aldus de organisatie. De grootste groep (38 procent) boekte een test omdat mensen naar een kroeg of eettent wilden.

Theaters mogen slechts tot 22.00 uur open. Ook moet publiek op 1,5 meter afstand van elkaar zitten. De podia moeten daarom toch veel voorstellingen verplaatsen of annuleren, publiek afzeggen en ze krijgen ook nog eens te maken met artiesten die niet onder de huidige maatregelen willen optreden.

In de dierentuinen en bijvoorbeeld de Efteling was het meteen na heropening nog vrij rustig, maar het was ook niet bepaald weer om eropuit te gaan.