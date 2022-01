Code oranje ingetrokken, tot avond nog zware windstoten verwacht

Het KNMI heeft code oranje ingetrokken, maar verwacht dat nog tot maandagavond zware zware windstoten kunnen voorkomen.

In heel Nederland, met uitzondering van de provincies Groningen, Drenthe en Overijssel, is maandagmiddag code geel van kracht voor zeer zware windstoten met snelheden van 75 tot 100 kilometer per uur, aan zee en boven het IJsselmeer mogelijk tot ongeveer 120 kilometer.

Vanwege de wind kunnen nog altijd schade en gevaar ontstaan door omvallende bomen en rondvliegende voorwerpen. De windstoten komen uit noordwestelijke richting. In de loop van de middag neemt de wind geleidelijk wel wat af.