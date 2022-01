Ruim 1,3 miljoen positieve coronatests in januari

Januari 2022 gaat de recordboeken in, want nog nooit zijn er in een maand tijd zo veel mensen positief getest op het coronavirus. In 31 dagen tijd registreerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) iets meer dan 1,3 miljoen positieve tests.

Daarnaast zijn er ongeveer 105.000 besmettingen nog niet geregistreerd. Het werkelijke aantal ligt dus boven de 1,4 miljoen. Daarmee heeft januari bijna evenveel positieve tests als de maanden juli, augustus, september, oktober, november en december bij elkaar.

Halverwege de maand had januari het oude record, van november vorig jaar, al verbroken. Toen waren er ruim 510.000 bevestigde besmettingen.

Gemiddeld waren in januari zo’n 41.948 positieve tests per dag, maar dit is niet gelijkmatig verdeeld over de maand. In de eerste zeven dagen waren er gemiddeld 21.441 nieuwe gevallen, in de laatste zeven dagen 68.342. Het niveau van de epidemie is in een paar weken tijd dus meer dan verdrievoudigd.

Amsterdam had in januari 91.146 positieve tests, Rotterdam 61.973, Den Haag 48.397 en Utrecht 35.575.

Het aantal sterfgevallen door corona daalt juist. In januari meldde het RIVM dat 355 mensen aan de gevolgen van hun besmetting zijn overleden, tegen 1511 in december en 1002 in november.