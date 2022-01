Ruim 56 miljoen extra coronasteun voor cultuursector

Het kabinet trekt nog eens 56,5 miljoen euro uit voor coronasteun aan de cultuursector, laat staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media) maandag weten. Het geld is beschikbaar voor de periode van 1 februari tot en met 8 maart en komt bovenop de eerdere 195 miljoen euro steun.

Er komt 40 miljoen extra bij voor de zogeheten “suppletieregeling”, waarmee tot 85 procent van de tickets voor voorstellingen opgekocht kunnen worden. Die kunnen dan ook doorgaan als er niet genoeg publiek is. De overige 16,5 miljoen euro gaat naar instellingen in de basisinfrastructuur. Dit zijn theatergezelschappen, musea of orkesten die subsidie krijgen.

Ondanks de recente versoepelingen van de coronamaatregelen, gelden er nog steeds beperkingen in de cultuursector. Zo moet men binnen 1,5 meter afstand houden en mag in zalen maximaal een derde van alle stoelen bezet zijn. Ook moeten alle instellingen hun deuren sluiten om 22.00 uur.

Uslu vindt het “hard nodig” dat de vele zzp’ers die in de sector werken ondersteund worden, “om hun kennis en kunde voor de sector te behouden”. Vorige week zei ze “hard” te werken aan perspectief voor de cultuursector, maar dat de maatregelen die nu gelden nog niet afgeschaft kunnen worden.

Het totale pakket van 251,6 miljoen euro loopt tot en met 8 maart. Hiervan gaat onder meer 111,5 miljoen euro naar de suppletieregeling, 76,5 miljoen euro naar de basisinfrastructuur en 30 miljoen naar directe steun aan makers. Op 15 februari is het volgende weegmoment van het kabinet. Dan wordt besloten of bepaalde maatregelen worden verlengd.