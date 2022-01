Vergeten Engels liedje Toon Hermans teruggevonden

Op een tape in het Nederlands Jazz Archief is een totaal vergeten Engelstalig liedje van de hand van Toon Hermans (1916-2000) teruggevonden, The sun is out. Het liedje is in 1970 één keer gezongen door Jerry Rix in een televisieshow van regisseur en producer Rob Touber en daarna nooit meer. Dat gaat binnenkort veranderen mede dankzij zanger Remko Vrijdag.

Het liedje werd gevonden door muziek- en kleinkunstonderzoeker Frank Jochemsen, tijdens het samenstellen van een concert voor een nieuwe tournee van het Metropole Orkest onder de titel Toon!. “Dit nummer is totaal vergeten en is dus een ware ontdekking. Niemand kent het, zelfs de grootste Toon Hermans-kenners niet”, zegt Jochemsen.

Hermans-kenner bij uitstek Jacques Klöters, schrijver van Toon de biografie, bevestigt dat. Hij noemt het “een vondst” en zegt dat er “een strikje omheen” mag.

Jochemsen trof ook het originele arrangement van componist Rogier van Otterloo op papier aan. Volgens de onderzoeker is het een “onwijs gaaf” stuk voor een bigband, dus erg geschikt voor het Metropole Orkest. Remko Vrijdag gaat het binnenkort met het orkest vertolken, voor het eerst na meer dan een halve eeuw.

Dat doet hij tijdens de tournee van het Metropole, die zaterdag begint in Hermans’ geboorteplaats Sittard.