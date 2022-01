Waterschappen inspecteren dijken en sluiten buitendijkse paden af

Waterschappen langs de kust sluiten buitendijkse fiets- en wandelpaden af vanwege storm Corrie, die naar verwachting maandag in de middag het hoogtepunt bereikt. Wetterskip Fryslan heeft een lekkage in de dijk tussen Burgum en Suwald hersteld. De hele zeedijk tussen Holwerd en Schiermonnikoog is gecontroleerd op beschadigingen, die gevaarlijk zouden kunnen worden als hoogwater hard tegen de zeewering slaat. De buitenhaven van Oudeschild op Texel gaat maandag onderlopen. Daar neemt de havenmeester maatregelen, aldus hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Waterschap Scheldestromen verwacht maandagmiddag wegen in Breskens en Westkapelle te moeten sluiten. Ook de strandovergangen gaan dicht, net als coupures (dijkdoorgangen). Er is dijkbewaking op schadegevoelige plaatsen. Waterschap Hollandse Delta stelt dat wellicht ook in op Voorne-Putten, waar de waterstand het hoogst zal zijn.

De harde wind heeft zondag al grote stukken duin weggeslagen op Texel, aldus Hollands Noorderkwartier. Sommige strandtenten staan op de rand van afgeslagen duin. Op zich is strandafslag niet erg volgens het schap, want na de storm waait het weggeslagen zand vanzelf weer in de duinen.