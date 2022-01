Woonwijk speciaal voor senioren: oplossing tegen eenzaamheid?

Uit onderzoek blijkt dat meer dan helft van de mensen ouder dan 75 jaar zich wel eens eenzaam voelt. De overheid heeft als doel om de eenzaamheid te signaleren en te doorbreken. Om die reden liggen er nu plannen op tafel om in de Flevopolder een wijk te bouwen speciaal voor senioren. In de Amerikaanse staat Florida is er zelfs een hele stad voor senioren. Daar is het concept inmiddels uitgegroeid tot een groot succes.

Eén tegen eenzaamheid

In Nederland zijn er op dit moment 1,3 miljoen mensen ouder dan 75 jaar. Naar verwachting zijn dat er in 2030 maar liefst 2,1 miljoen, en dat betekent veel eenzaamheid. De overheid wil zich met het programma ‘Eén tegen eenzaamheid’ inzetten tegen eenzaamheid. Ze doen dat samen met maatschappelijke organisaties, gemeenten, bedrijven en ondernemers en in samenwerking met landelijke en lokale coalities, oftewel samenwerkingsverbanden.

Ideale wijk voor ouderen

Een betere situatie voor ouderen begint met de juiste woonomgeving. Stel je voor… Een wijk die compleet is ingericht naar de behoeften van ouderen. Nergens trappen of drempels, leeftijdsgenoten op loopafstand en winkels waar je een douchestoel of seniorenbed kan kopen gewoon om de hoek. In Florida is een plaats genaamd ’The Villages’ waar mensen van 55 jaar en ouder bij elkaar wonen. De hele stad is erop gericht om het leven voor mensen op leeftijd zo aangenaam mogelijk te maken. Zo is alles gelijkvloers en er zijn golfbanen, zwembaden en talloze clubs, zodat er voor ieder wat wils is. De senioren zijn er niet eenzaam en leven sportief en gezond.

Succes

In Nederland zijn er 355 gemeenten. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ondersteunt de oprichting van een lokale coalitie tegen eenzaamheid in elke gemeente. Binnen lokale coalities kan de aanpak per gemeente verschillen. Als de wijk voor ouderen een succes is in Flevoland, dan zullen meerdere provincies en gemeente wellicht interesse hebben om een soortgelijke wijk op te zetten.

Alternatieve woonvormen voor ouderen

Een woonwijk speciaal voor ouderen is niet het enige initiatief dat erop gericht is om eenzaamheid te verminderen. Zo heb je bijvoorbeeld ook getransformeerde verzorgingshuizen waar mensen van verschillende sociaal-maatschappelijke achtergronden bij elkaar leven, maar ook woongemeenschappen waar mensen van verschillende generaties bij elkaar wonen en elkaar helpen. Ook bestaan er hofjes waar bewoners de privacy hebben van hun eigen huis, maar wel samen activiteiten doen en naar elkaar omkijken. Als oudere hoef je dus lang niet altijd in je eentje in een huis of appartement te wonen. Er zijn een heleboel alternatieve woonvormen waardoor je in contact blijft met mensen.