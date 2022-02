Actiegroep: overgebleven bezetters in bos houden het prima uit

De laatste drie overgebleven bezetters van een bos naast VDL Nedcar houden het nog prima uit. “Ze blijven tot de Raad van State een besluit neemt of VDL afziet van de kap”, zei een woordvoerster van actiegroep Red het Sterrebos. De Raad van State velt binnen enkele weken een oordeel over het al dan niet doorgaan van de boskap.

Volgens de woordvoerster hebben twee van de drie bezetters in een grote boom een hut gebouwd van takken. Daarin is ook een kookpot gemaakt voor warme maaltijden. “Deze man en vrouw hebben veel steun aan elkaar”, zei ze. “Ook de man die in een hangmat aan de zoom van het bos aan de Rijksweg verblijft, zit nog goed in zijn vel en houdt het nog wel even uit.”

Deze bezetter heeft veel aanloop, van mensen uit het dorp Nieuwstadt of actievoerders, die hem vanaf de berm van de naastgelegen weg een hart onder de riem steken. Maar hij krijgt ook scheldkanonnades over zich een van passerende automobilisten, die hem allerlei vervelende dingen toewensen.

Het zogenoemde rescueteam is dinsdagmiddag voor de laatste keer de bossen ingegaan voor een veiligheidscheck van de bezetters in de bomen. De twee reddingsklimmers kijken daarbij vooral goed naar de deugdelijkheid van de materialen die de bezetters bij zich hebben. Maandag bleek dat de boel niet bij alle actievoerders op orde was.

“We ontdekten dat sommige klimmers niet genoeg materiaal hadden om de hangmat veilig in te bouwen”, legt een van de reddingsklimmers uit. “Met toestemming van de politie mochten we een groot extra touw achterlaten zodat ze in noodsituaties snel naar beneden kunnen komen.”