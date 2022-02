Alicia Keys en Gregory Porter op NN North Sea Jazz

Alicia Keys en Gregory Porter staan in juli op het NN North Sea Jazz Festival in Rotterdam Ahoy. Ook Michael Kiwanuka, Black Pumas, H.E.R. en Diana Krall staan op het lijstje met eerste namen dat de organisatie dinsdag heeft bekendgemaakt.

Het festival opent met een concert van John Legend, die ook het openingsconcert van de verplaatste editie in 2021 zou verzorgen. Jazzpianist en -componist Herbie Hancock is tijdens de 45e editie de zogenoemde ‘artist in residence’ en geeft meerdere concerten tijdens het festival, dat van 8 tot en met 10 juli duurt.

Het festival kon de afgelopen twee jaar niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen. De organisatie verwacht dat NN North Sea Jazz dit jaar alsnog groots gevierd kan worden. Kaartjes voor de geannuleerde edities blijven geldig, een aantal losse dagtickets gaat komende vrijdag in de verkoop. Kaarten voor het openingsconcert van Legend zijn al te koop.