CBR nam vorig jaar ondanks corona weer meer examens af

Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) heeft in vorig jaar ondanks de coronamaatregelen weer meer examens afgenomen. Het totaalaantal steeg met 20 procent naar 1,5 miljoen, het niveau van voor de coronacrisis.

Er zijn vooral meer theorie-examens afgenomen door het CBR. In 2020 waren dit er als gevolg van de coronamaatregelen nog 758.000, in 2021 ging het om 973.000 examens. Dit is volgens het CBR gerealiseerd door alle locaties zes dagen per week te openen “en ook in de avonduren theorie-examens mogelijk te maken”.

Door extra examinatoren konden er vorig jaar ook meer mensen afrijden, namelijk 327.000. In 2020 waren dit nog 306.0000 autopraktijkexamens.

Corona heeft echter nog altijd impact op de wachttijden, aldus het CBR. Dat heeft onder meer te maken met de 1,5 metermaatregel. Toen die vorig jaar tijdelijk losgelaten mocht worden, konden meer mensen tegelijk hun theorie-examen doen, waardoor de reserveringstermijnen fors daalden. “Het weer instellen van de 1,5 meterregel per medio november had het omgekeerde effect.”

Voor theorie-examens gold een wachttijd die schommelde tussen een week tot wel vier maanden. Vooral in de grote steden was het druk.

Het CBR merkt op dat de wachttijden bij rijscholen om te beginnen met rijlessen fors zijn opgelopen. “Het lijkt alsof rijscholen meer leerlingen in portefeuille nemen die per week minder vaak lessen en zo langer doen over het rijbewijstraject. Het CBR verwacht dat de reserveringstermijnen in 2022 onder druk blijven staan, zeker ook omdat wij net als veel andere organisaties momenteel te maken hebben met een hoger ziekteverzuim.”

Vorig jaar werd aangekondigd dat het CBR honderd nieuwe examinatoren wilde aantrekken om een forse inhaalslag te maken. Dit blijkt echter lastig door de krappe arbeidsmarkt, wordt nu gemeld. Twintig nieuwe mensen zijn nu opgeleid, de werving loopt dit jaar nog door.