Connie Palmen genomineerd voor internationale boekenprijs

Connie Palmen is genomineerd voor een internationale boekenprijs. Met haar boek Your Story, My Story – de Engelse vertaling van haar roman Jij zegt het – staat ze op de longlist van de Dublin Literary Award.

Het boek is in totaal in vijftien landen uitgegeven. Op 22 maart wordt de shortlist van de prijs bekendgemaakt, op 19 mei de winnaar. Die wordt bekendgemaakt door de burgemeester van Dublin, Alison Gilliland, tijdens de openingsdag van het International Literature Festival in Dublin.

De Dublin Literary Award wordt sinds 1994 uitgereikt. Eerder won Palmen met Jij zegt het de Libris Literatuurprijs (2016) en De Inktaap (2017).