Donorkind Maria heeft eindelijk haar vader gevonden en gesproken

Donorkind Maria, dat herhaaldelijk in het nieuws kwam door de zoektocht naar haar anonieme vader, heeft de man in kwestie eindelijk gevonden en gesproken. Dat meldt haar advocaat. Mede naar aanleiding van een uitspraak van de rechtbank in Den Haag, afgelopen zomer in een zaak van andere donorkinderen, heeft de Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting (SDKB) de informatie over de man verstrekt, hoewel hij jarenlang niet genoemd wenste te worden.

Dat mocht hij ook in zijn geval. Het delen van de gegevens moet nu inmiddels toch, tenzij er een zwaarwegende reden is om dat niet te willen. Volgens de raadsman, Mark de Hek, biedt de uitspraak van de rechtbank in Den Haag hoop aan alle kinderen van donoren van wie kan worden bewezen dat ze bij donatie toezegden niet anoniem te willen blijven. De vader van Maria besloot zich uiteindelijk toch bekend maken aan Maria.

Maria is inmiddels 23 en kende haar vader lange tijd onder de codenaam K34. De moeder, Hedda, koos destijds via de spermabank van Ziekenhuis Rijnstate in Arnhem voor deze donor omdat hij het toen nog wel goed vond als zijn donorkinderen later zouden weten wie hij was. Maar toen in 2004 bij wet verboden werd om helemaal anoniem te doneren en het ziekenhuis daarover met hem contact opnam, veranderde hij van mening en regelde hij met terugwerkende kracht dat zijn naam toch niet bekend werd. Dat kon door een overgangsregeling.

Er is een periode in zijn leven geweest waarin het niet paste om contact te hebben met zijn donorkinderen, vertelt hij nu via de raadsman. “Nu ben ik blij dat die ruimte er wel is. Ik kijk positief terug op de ontmoeting met Maria. Ik begrijp heel goed dat ze op zoek is gegaan en hoop dat ze op deze manier wat meer rust zal vinden.”

Maria, die in Zeist woont en alleen onder een andere voornaam dan haar roepnaam wil worden genoemd, is er erg gelukkig mee: “Nu ik weet wie mijn donorvader is en zelfs met hem in gesprek heb kunnen gaan, overheerst bij mij een overweldigend gevoel van opluchting. Ik heb een goed gesprek met hem gehad en ik heb nu iets meer inzicht in zijn situatie. Dat ik me nu zelf een beeld van hem kan vormen, geeft mij de rust waar ik de afgelopen 4,5 jaar zo naar op zoek was.”

Hedda is ook verheugd, zo laat ze via de advocaat weten: “Ik was blij verrast toen ik hoorde dat K34 alsnog zélf had besloten om zich aan Maria bekend te maken, zoals in 1997 was afgesproken. Ik besef dat dit een zware beslissing voor hem was, maar wat heeft hij hier goed aan gedaan!”