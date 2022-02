In een partycentrum in de Gelderse plaats Drempt woedt een grote, uitslaande brand. Er is sprake van flinke rookontwikkeling, meldt de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland op Twitter. Omwonenden worden via een NL-Alert gewaarschuwd om ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten.

Het zou gaan om een achterzijde van een café aan de Zomerweg dat vastzit aan een woning. Voor zover bekend zijn er geen mensen in het pand aanwezig, aldus de veiligheidsregio.