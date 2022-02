Het weer met Piet Paulusma: nog steeds harde windstoten

Windwaarschuwing: Vandaag in de kustprovincies en de kustgebieden windstoten in kracht 7. In het Waddengebied windstoten in kracht 8. Landinwaarts vlagen in kracht 6.

Een nieuwe maand en nieuwe kansen voor het weer, maar vandaag nog niet.

Vanmorgen eerst al eens wat regen en lichte regen. Ook droog weer. Vanuit het westen komt een nieuw gebied met regen over. Vanmiddag volgt vanuit het westen de overgang naar droog weer. Later in het Waddengebied de zon er nog door. Overdag 9 tot 11 graden. Een matige tot krachtige wind uit westelijke richtingen. In het Waddengebied een harde wind. Windstoten in kracht 7 en 8. Vanavond in het oosten en zuiden nog wat regen. Vannacht droog weer en opklaringen en 6 of 7 graden. Vannacht een matige tot krachtige wind uit west tot noordwest.

Woensdag tot en met het weekend

Woensdag veel bewolking met wat regen en afwisselend vaak droog weer. Overdag 9 of 10 graden. Een matige wind uit west tot zuidwest. In de avond en nacht wat regen. Donderdag veel bewolking met geregeld wat regen, maar meest droog en 9 of 10 graden. Een matige tot krachtige wind uit zuidwest. In de avond en nacht buien. Vrijdag een aantal buien of buitjes met de zon erdoor. Overdag 8 of 9 graden en een matige tot krachtige westenwind. Het weekend: Zaterdag zon en een buitje. Zondag flink wat regen, buiig weer.