Hoge Raad wijst herzieningsverzoek in moordzaak-Sévèke af

De Hoge Raad heeft dinsdag een herzieningsverzoek in de moordzaak van de Nijmeegse activist Louis Sévèke afgewezen. De levenslange gevangenisstraf die Marcel T. in 2008 kreeg opgelegd voor de moord en een aantal bankovervallen, blijft daarmee in stand.

Louis Sévèke was als woordvoerder en adviseur actief in de Nijmeegse krakersscene. Op 15 november 2005 liep hij in de avond over straat in Nijmegen en werd hij met twee geweerschoten doodgeschoten. T. werd in 2007 in Spanje gepakt nadat hij op bewakingsbeelden als bankovervaller werd herkend. Tussen zijn spullen in een loods werden aanwijzingen gevonden die hem in verband met de moord op Sévèke brachten. Hij heeft bij de politie meermalen de moord bekend, naast een aantal bankovervallen en aanslagen op gebouwen.

In april vorig jaar heeft de man zijn bekentenis ingetrokken. Hij maakte met een notariële akte bekend dat hij niet de moordenaar was, maar op andere wijze betrokken was bij de dood van Sévèke. Hij verklaarde over een plan het slachtoffer te ontvoeren om hem “een lesje te leren”. T. zou niet de dodelijke schoten hebben gelost maar wel het wapen en munitie aan een kennis uit het uitgaansleven van Antwerpen hebben geleverd voor de ontvoering. Volgens de Hoge Raad is dit niet aannemelijk, omdat nergens uit de processtukken blijkt dat hij betrokken was bij een poging Sévèke te ontvoeren.

Ook de verschijning van het boek ‘De actievoerder achterna. Over een snelle bekentenis en een late ontkenning’ is voor de Hoge Raad geen reden te twijfelen over het oordeel van de rechtbank. De Hoge Raad noemt het boek een analyse van feiten en omstandigheden waar de rechter destijds al bekend mee was. Van een vereist novum (nieuwe gegevens die de rechtbank destijds niet wist) is daarmee geen sprake.