Pandemie blijkt ultieme moment voor bijscholing

De coronacrisis heeft een flinke impact gehad op de samenleving. Iedereen heeft zich moeten aanpassen aan de veranderlijke situatie en daarbij waren er ook nog eens veel onzekerheden, zeker wat betreft werk en werkomstandigheden. Desondanks is het merendeel van de 5,7 miljoen werkende Nederlanders in loondienst opvallend positief over zijn of haar situatie. Dat blijkt uit het grote Nieuwjaarsonderzoek 2022 van online pensioenuitvoerder BeFrank. Er werd veel vanuit huis gewerkt en daarnaast hadden mensen meer tijd om bijvoorbeeld extra opleidingen en cursussen te doen.

Meer tijd om na te denken over carrière

Tijdens de pandemie gingen we in Nederland van de ene naar de andere lockdown. Heel veel dingen konden niet en er moest natuurlijk grotendeels vanuit huis gewerkt worden. Veel mensen hebben hierdoor de tijd gehad om beter na te denken over hun werk en wat ze nog graag zouden willen doen. Een post hbo opleiding of een cursus kon een mooie carrièrestap zijn en een goede manier om je kennis te verbreden en te verdiepen.

Post hbo opleiding

Wanneer je al enige tijd werkt op hbo-niveau en je de behoefte hebt om je verder te ontwikkelen dan kun je kiezen voor een post hbo opleiding. Als je bijvoorbeeld in de zorg werkt, dan kan een post hbo management in de zorg je helpen bij de ontwikkeling en verbetering van managementvaardigheden. Maar wat is een post hbo-opleiding eigenlijk? Het niveau ligt tussen hbo en een master in, waardoor je naast het bestuderen van theorie ook bezig bent met praktijkvraagstukken bezig. Zo kun je je kennis en vaardigheden direct in je werkpraktijk toe te passen.

Werkenden opvallend tevreden

Je zou denken dat de coronacrisis misschien een negatieve invloed heeft gehad op de tevredenheid van werkenden, maar uit onderzoek blijkt dat ruim duizend ondervraagden eigenlijk opvallend tevreden zijn over hun baan. Het werkplezier wordt door bijna de helft van de mensen zelfs beoordeeld met een cijfer hoger dan 8. Ongeveer een derde van hen geeft een ruime 7. Het percentage dat het werkplezier het cijfer 9 geeft is zelfs groter dan zij die een 5 of minder geven. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat ongeveer 40 procent aangeeft dat het werkplezier wel degelijk is afgenomen door de pandemie tegen 10 procent die een verbetering ervaart. Vooral werkenden in de leeftijd tot 39 jaar ervaren een verslechtering van hun werksituatie, met name hoger opgeleiden. Over het geheel genomen is de stemming nog altijd opvallend goed. Meer tijd voor bijscholing en reflectie heeft dus positieve gevolgen.

Bijscholing onmisbaar

Volgens hoogleraar Strategie en Innovatie aan de Universiteit van Amsterdam is die bijscholing ook ontzettend belangrijk. ‘‘Zo nu en dan een cursus volgen is niet voldoende,’’ vertelt hij aan het NRC. ‘‘Werkenden moeten 40 procent van hun huidige kernactiviteiten vernieuwen om ook op de arbeidsmarkt van 2025 relevant te blijven. Daar komt bij dat het tempo waarin we ons moeten vernieuwen steeds hoger wordt.” Hoe dat komt? De digitalisering van de samenleving zou volgens het World Economic Forum de komende drie jaar 85 miljoen banen kosten. Daar komen wel weer ander soort banen bij, maar het is wel van groot belang om up to date te blijven met behulp van opleidingen.