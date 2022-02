Royaltydeskundige Marc van der Linden stopt bij RTL Boulevard

Marc van der Linden stopt na twintig jaar als royaltydeskundige van RTL Boulevard. De 52-jarige Van der Linden laat aan het showbizzprogramma weten dat onder meer de aanslag op misdaadverslaggever Peter R. de Vries heeft bijgedragen aan zijn besluit.

De royaltydeskundige noemt het een moeilijk besluit omdat hij altijd met veel plezier bij het programma heeft gewerkt. “De laffe en uiteindelijk fatale aanslag op Peter R. de Vries en het gemis van hem bij het programma, maar ook als collega en mens heeft een wond veroorzaakt die nog lang niet geheeld is. Ik ben mede daardoor ook in een fase van mijn leven gekomen, waarin ik keuzes wil maken”, zegt Van der Linden.

Ook zijn gezondheid speelt mee in het besluit om te stoppen. “Anderhalf jaar geleden heb ik in coma gelegen en ik ondervind daar helaas nog elke dag de gevolgen van, voornamelijk bij het lopen. Dat is gelukkig op te lossen en daar wil ik eindelijk goed de tijd voor nemen.” Daarnaast werkt Van der Linden aan een nieuw project “dat weer nieuwe dimensies geeft aan mijn werk”.