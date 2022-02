Ruim 52.000 kinderen onder 12 hebben coronaprik gekregen

In de afgelopen weken hebben 52.047 kinderen onder de 12 een prik tegen het coronavirus gekregen. Dat is 4 procent van alle kinderen in deze leeftijdsgroep. 351 kinderen van 5 tot en met 11 jaar hebben ook al de tweede prik gehaald, waarmee ze volledig gevaccineerd zijn.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) komt voor het eerst met cijfers over de vaccinaties onder jonge kinderen. Kinderen van 5 tot en met 11 jaar met medische risico’s kunnen sinds half december worden inge├źnt. Half januari volgden de kinderen zonder medische risico’s.