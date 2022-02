Verzekeraars schatten schade storm Corrie op ruim 10 miljoen

Storm Corrie heeft in Nederland voor ruim 10 miljoen euro aan schade veroorzaakt. Dat meldt het Verbond van Verzekeraars op basis van een eerste schatting. Dat de schade relatief meevalt komt volgens de verzekeraars doordat de storm vooral heftig was in de kustgebieden, waar men goed is voorbereid op storm.

Het Verbond van Verzekeraars benadrukt dat nog niet duidelijk is hoe groot de schade precies zal uitvallen, omdat dit afhangt van de ingediende schadeclaims bij verzekeraars. Er is geen rekening gehouden met specifieke schades, zoals bij het losgeslagen schip Julietta D.

Het anker van Julietta D hield het niet meer, waarna het schip in een ankervak bij IJmuiden in aanvaring kwam met een ander schip. Na de aanvaring maakte de Julietta D water. Het door de storm op drift geraakte vrachtschip raakte daarna een platform in aanbouw, in een gebied waar netbeheerder TenneT twee transformatorplatformen bouwt voor de aansluiting van windpark Hollandse Kust Zuid.

“De storm die maandag over ons land raasde, bleek minder zwaar, maar Nederland heeft ook goed geanticipeerd mede dankzij de voorlichting en waarschuwingen door overheidsinstellingen zoals het KNMI en verzekeraars,” zegt directeur van het verbond Richard Weurding in een toelichting. Hij waarschuwt dat het dinsdag ook nog hard waait. Dat kan volgens Weurding leiden tot vervolgschade doordat dakpannen door windstoten zijn losgetrild en doordat bomen omvallen die al iets zijn ontworteld.