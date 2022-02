Wetenschappelijke podcast Spotify gaat Joe Rogan factchecken

De wetenschappelijke podcast ‘Science Vs’ van Spotify gaat Joe Rogan en andere programma’s van de streamingdienst controleren op feiten. De makers van Science Vs zijn niet tevreden met de maatregelen die Spotify heeft genomen om luisteraars te behoeden voor desinformatie. De streamingdienst heeft veel kritiek gekregen nadat Rogan onder meer een aflevering had gemaakt waarin het nut van coronavaccinaties ter discussie werd gesteld.

Spotify kondigde zondag aan dat het luisteraars van podcasts over het coronavirus zal gaan begeleiden naar meer informatie over de pandemie. Daarmee reageerde het bedrijf op een open brief waarin honderden artsen en wetenschappers de streamingdienst opriepen de aflevering van The Joe Rogan Experience offline te halen. Makers van Science Vs zeggen Rogan en andere podcasts te zullen controleren op feiten tot Spotify met hardere maatregelen komt om de verspreiding van desinformatie te stoppen.

De podcast van Joe Rogan, die gemiddeld 11 miljoen luisteraars per aflevering haalt, zou volgens de ondertekenaars van de open brief regelmatig onwaarheden over het coronavirus en vaccinatie verspreiden. Na publicatie van de brief besloten onder anderen de singer-songwriters Neil Young en Joni Mitchell en gitarist Nils Lofgren hun muziek van Spotify af te halen.