Advocaat: lid verboden pedofielenvereniging Martijn in Mexico

Geen van de gedagvaarde leden van verboden pedofielenvereniging Martijn zijn woensdag verschenen in de rechtbank in Rotterdam, waar hun strafzaak dient. Nelson M. (27) uit Lelystad heeft politiek asiel aangevraagd in Mexico, liet zijn advocaat Theo Hiddema aan het begin van de zitting weten.

Marthijn U. (49) en Norbert de J. (43) uit Hengelo zijn ook niet komen opdagen. Ze staan terecht omdat ze verdacht worden van het voortzetten van de vereniging die al in 2014 door de Hoge Raad verboden werd. De J. heeft geen advocaat.

De verdachten zouden online hebben gestreden voor het legaliseren van seksuele relaties tussen volwassenen en kinderen. Ze ontkennen of bagatelliseren volgens het Openbaar Ministerie de schadelijkheid van seksueel contact tussen kinderen en volwassenen en zetten kinderen als lustobject neer. Dat gebeurde volgens het Openbaar Ministerie tussen april 2014 en maart 2021 met publicaties op websites en sociale media en door het versturen van mails naar leden op een mailinglist.

Hiddema werd pas dinsdagavond geïnformeerd door zijn cliënt M. “Ik kreeg heel laat bericht dat hij politiek asiel heeft aangevraagd in Mexico. Hij zit 9.000 kilometer verderop.” Hiddema zei ook dat zijn cliënt “niet met welbehagen naar deze strafzaak toeleeft. Dat uit zich in weerbarstig gedrag. Hij heeft me gisteravond laten weten dat hij een skypeverbinding wenst.”

De rechtbank gaat door met de inhoudelijke behandeling van de zaak. De rechtbankvoorzitter noemde het jammer dat de verdachten er niet zijn en zei dat ze graag het gesprek met ze was aangegaan.

U. woont niet langer in Hengelo, omdat hij zich volgens zijn advocaat Sidney Smeets niet veilig voelt. Smeets zegt dat zijn cliënt informatie als natuurlijk persoon heeft verspreid en niet namens de vereniging Martijn.

De strafeisen worden rond het middaguur verwacht. Nelson M. wordt ook verdacht van het bezit van 10.000 afbeeldingen met kinderporno, maar daarvoor staat hij later terecht.