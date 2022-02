Het weer met Piet Paulusma: bewolkt en wat regen

Vandaag alweer een dag met veel bewolking en vaak droog. Vooral vanmorgen her en der kans op (even) de zon erdoor maar ook wel een buitje. Vanmiddag meest bewolkt met wat regen. Overdag 9 of 10 graden. Een matige wind uit west tot zuidwest. Vanavond regen en lichte regen. Het zuidwesten en westen droog. De komende nacht overal meest droog en 6 of 7 graden!

Donderdag veel bewolking met geregeld wat regen, maar toch meest droog en 8 tot 10 graden. Een matige tot vrij krachtige wind uit zuidwest. In de avond en nacht meest droog. Soms een beetje regen.

Vrijdag vanuit het westen regen en lichte regen. Later meer buiig. Overdag 8 tot 10 graden en een matige tot krachtige wind uit westelijke richtingen. Windstoten in kracht 7. Vrijdagavond en -nacht opklaringen en een buitje. In het noorden en oosten buien met kans op natte sneeuw. Temperaturen rond 2 of 3 graden. Kust en Wadden 4 of 5 graden met een krachtige tot harde wind en windstoten in kracht 8.

Het weekend

Zaterdag is er wel veel bewolking met een buitje, maar de zon laat zich ook zien. Overdag 7 of 8 graden. Een matige tot krachtige wind uit west tot zuidwest met windstoten in kracht 7. In de avond en nacht buiig met een krachtige tot harde wind uit zuidwest. Zondag veel regen en temperaturen rond 9 of 10 graden en een krachtige tot harde wind uit west tot zuidwest.