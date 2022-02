Kamerlid en Statenlid Van Meijeren lijsttrekker voor FVD Den Haag

Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren (Forum voor Democratie) wordt lijsttrekker van zijn partij in Den Haag voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14, 15 en 16 maart dit jaar. Dat bevestigt een woordvoerder van FVD na berichtgeving door Den Haag FM.

Naast zijn Kamerlidmaatschap is Van Meijeren ook al lid van de Provinciale Staten in Zuid-Holland. Hij behield zijn zetel daar toen hij in 2021 lid werd van de Tweede Kamer. Wel gaf hij toen zijn fractievoorzitterschap op. Het is wettelijk toegestaan daarnaast ook nog lid te zijn van een gemeenteraad.

Van Meijeren voert in de Tweede Kamer onder meer het woord over corona. Daarover komt hij vaak in opspraak. Ze legde Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp twee weken geleden het debat stil, nadat Van Meijeren had opgeroepen tot verzet tegen de coronamaatregelen. Zelf noemde hij dit “burgerlijke ongehoorzaamheid”. Ook zei hij afgelopen december “trots” te zijn op Forum-aanhangers die intimiderende mailtjes sturen naar andere Kamerleden.

Ook in de gemeenteraad wil Van Meijeren zich bezighouden met corona, zegt hij tegen het ANP. Daar wil hij wel het fractievoorzitterschap op zich nemen. Zelf denkt hij dat de drie functies te combineren zijn. Wel erkent hij dat het nu al “soms flink aanpoten is”. Hij verwacht “een of twee dagen” per week bezig te zijn met zijn raadswerk.

Als debatten in de raad en de Tweede Kamer samenvallen, dan zal een collega een debat overnemen. “Maar ik zal nooit een “spookraadslid” worden”, bezweert Van Meijeren. Dat hij nu al “meer dan actief” is in de Provinciale Staten, bewijst volgens hem dat hij de functies kan combineren.