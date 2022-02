Linkse partijen komen met wetsvoorstel voor vermogensbelasting

PvdA, GroenLinks en SP komen met een eigen wetsvoorstel voor wat zij “een eerlijke vermogensbelasting” noemen. De linkse oppositiepartijen willen een zogenoemde progressieve heffing: hoe hoger het vermogen, hoe meer belasting erover moet worden betaald.

Normale spaarders worden volgens de partijen ontzien, doordat de heffing pas van toepassing is op vermogens vanaf 100.000 euro, of 200.000 euro voor tweeverdieners. Over de waarde van de eigen woning hoeft geen vermogensbelasting te worden betaald.

Wie tussen de 100.000 en 500.000 euro aan bijvoorbeeld spaargeld of beleggingen bezit, gaat daar in het voorstel 1 procent belasting over betalen. Dat loopt geleidelijk op tot 5 procent voor vermogens boven de 5 miljoen euro. Het voorstel moet helpen de vermogensongelijkheid te verkleinen, en ervoor zorgen dat de allerrijksten “een eerlijke bijdrage” betalen aan de collectieve voorzieningen.

“Mensen die keihard werken betalen zich blauw aan belasting, terwijl grote vermogens nauwelijks belast worden”, zegt PvdA-Kamerlid Henk Nijboer. “Dat is oneerlijk en moet anders. Het invoeren van een progressieve vermogensbelasting is sociaal en verkleint de ongelijkheid.”

De initiatiefnemers wijzen erop dat de Hoge Raad onlangs een streep zette door de manier waarop vermogens boven de 50.000 euro de afgelopen tijd werden belast. Er werd belasting geheven over een vast rendement, dat evenwel met de lage rente van de laatste jaren zeker door spaarders niet kon worden behaald.

Het kabinet wil een nieuwe heffing op het daadwerkelijke rendement, maar die zal er niet eerder zijn dan in 2025. “Als wij niets doen dreigen mensen die al veel geld hebben en slapend rijk worden dus helemaal niets bij te dragen aan onze samenleving, terwijl de lasten voor gewone mensen toenemen”, zegt SP-Kamerlid Mahir Alkaya.”Dat willen wij voorkomen.”

Volgens GroenLinks-Kamerlid Senna Maatoug dreigt de vermogensongelijkheid de komende jaren alleen maar groter te worden. “We moeten breken met dit beleid en vermogens op een eerlijke manier belasten.” De partijen kiezen ervoor het vermogen zelf te belasten en niet het al dan niet fictieve rendement.