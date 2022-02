Minister schort subsidie coronabanen op wegens fraudemelding

Na een melding van mogelijke miljoenenfraude met de subsidie voor coronabanen in de zorg heeft minister Conny Helder (Langdurige Zorg) besloten de verlenging van deze subsidie “tot nader order op te houden”, schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer. De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft melding gemaakt bij het ministerie van Volksgezondheid over mogelijk misbruik of oneigenlijk gebruik van de subsidie.

De inspectie heeft onderzoek gedaan nadat het zelf meldingen had ontvangen. Daarbij zijn “zeer opvallende” geldstromen ontdekt bij aan elkaar gelieerde organisaties. Mogelijk gaat het om een “maximaal schadebedrag” van 11 miljoen euro. De inspectie benadrukt wel zich te baseren op “beperkt onderzoek” en informatie uit de meldingen.

Sommige zorgaanbieders die de subsidie hebben ontvangen, “hebben (al langere tijd) zelf geen personeel in dienst”, concludeert de inspectie verder. Bovendien is er geen “logisch te verwachten” hogere aangifte van de loonbelasting terug te zien over de eerste subsidieperiode.

Het zou mogelijk gaan om een flink deel van de verstrekte subsidie: in 2021 kregen ruim 500 zorgaanbieders in totaal zo’n 84 miljoen euro. De subsidie moet worden gebruikt voor het creĆ«ren van zorgbanen. Het gaat vooral om assistenten en gastvrouwen en -heren, die zorgpersoneel ondersteunen. Door corona zijn veel operaties uitgesteld en daardoor zijn er meer handen nodig.

In december kondigde het kabinet aan voor 2022 47,5 miljoen euro uit te trekken voor de coronabanen in de zorg en de Nationale Zorgklas, waarmee mensen snel zorgtrainingen en -cursussen kunnen volgen.

Helder gaat in gesprek met de inspectie en het Openbaar Ministerie (OM) over het verbeteren van de misbruikbestrijding bij deze subsidie.