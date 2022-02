Opnieuw meer coronapatiënten in ziekenhuizen

De Nederlandse ziekenhuizen verzorgen momenteel 1372 mensen met corona onder de leden. Dat zijn er 29 meer dan dinsdag, zo valt op te maken uit de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Het is de vierde dag op rij dat de opnames weer toenemen.

Op de verpleegafdelingen liggen nu 1157 coronapatiënten, 20 meer dan een dag eerder. Dat is het hoogste aantal in bijna een maand. Op de intensive cares nam dit aantal het afgelopen etmaal toe met 9 tot 215.

In de afgelopen 24 uur werden er 193 nieuwe coronapatiënten binnengebracht op de verpleegafdelingen, op de ic’s ging het om 19 nieuwe opnames.

Dat de aantallen de laatste dagen toenemen hangt samen met de razendsnelle verspreiding van de omikronvariant van het virus. Hoewel deze variant minder ziekmakend is, komen er toch meer mensen in het ziekenhuis terecht. Daarbij worden er volgens een aantal ziekenhuizen vaker mensen om een andere reden dan Covid-19 opgenomen, die wel positief testen op het virus. Ook deze mensen tellen in de dagelijkse ziekenhuiscijfers mee als coronapatiënt.

Het RIVM maakte dinsdag bekend dat minder dan de helft van de mensen die met corona onder de leden in een ziekenhuis worden opgenomen, daar belandt als een direct gevolg van de coronabesmetting. Diverse ziekenhuizen hebben laten weten dat het aandeel patiënten die mét corona, en dus niet dóór corona is opgenomen momenteel grofweg tussen de 30 en 50 procent ligt.