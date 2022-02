RIVM mist 104.000 positieve coronatests, achterstand stijgt

Het aantal positieve coronatests dat nog niet is geregistreerd, is woensdag toch weer opgelopen. De achterstand is gestegen van 81.000 naar 104.000 bevestigde besmettingen. De computersystemen kunnen het hoge aantal nieuwe gevallen niet verwerken. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de GGD’en werken aan een oplossing en waren er in de afgelopen twee dagen in geslaagd om netto 50.000 achterstallige positieve tests alsnog te registreren.

Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend slaagde het RIVM erin 67.045 positieve tests te noteren. Dat is iets lager dan de afgelopen dagen, maar het gemiddelde blijft snel stijgen. In de afgelopen week zijn 538.375 nieuwe gevallen gemeld, gemiddeld 76.911 per dag. Dat is het hoogste niveau ooit. De achterstand steeg in de afgelopen zeven dagen met 26.000, wat betekent dat er vermoedelijk meer dan 560.000 besmettingen bevestigd zijn.

Rotterdam telde afgelopen dag 4129 nieuwe gevallen, Amsterdam 3192 en Den Haag 2222. Daarna volgen Almere (1653), Nijmegen (1067) en Utrecht (1055). Ameland sluit de rij met één positieve test. Geen enkele gemeente bleef coronavrij.

Het aantal sterfgevallen blijft stabiel. In de afgelopen dag kreeg het RIVM bericht dat tien mensen aan de gevolgen van hun besmetting zijn overleden.