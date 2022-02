Rutte ‘enorm geraakt’ door monument oorlogsslachtoffers Oekraïne

Premier Mark Rutte heeft woensdag in Kiev een bezoek gebracht aan het monument voor Oekraïners die zijn gesneuveld in de strijd in het oosten van het land. “Dit raakt mij enorm”, verklaarde Rutte bij de herdenkingsmuur.

Sinds 2014 vechten pro-Russische opstandelingen voor een onafhankelijke staat. Ze worden daarbij gesteund door Rusland. Boven dit strijdgebied werd op 17 juli 2014 vlucht MH17 neergeschoten, volgens internationaal onderzoek door een Russische raket. Daarbij kwamen alle 298 mensen aan boord van het vliegtuig van Malaysia Airlines om het leven, onder wie 196 Nederlanders.

“Je ziet foto’s van jongens die op 17 juli zijn omgekomen, dat is de dag dat het vliegtuig neerkwam. Het komt zo dichtbij”, aldus Rutte. Hij zei onder indruk te zijn van het monument. “Omdat het zo eenvoudig is, zo respectvol, en alle mensen gezichten hebben.”

Nederland en Oekraïne werken nauw samen in het dossier MH17. Volgens Rutte is de band met Oekraïne “sterk”.

Rutte is met minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) in de Oekraïense hoofdstad. Ze spreken daar onder meer over de wapenhulp die de Oekraïne aan Nederland heeft gevraagd. Het kabinet onderzoekt momenteel welke hulp kan worden gegeven.

De spanningen aan de grens met Rusland zijn hoog opgelopen. Er zijn daar meer dan 120.000 Russische militairen en veel materieel samengetrokken. De Verenigde Staten vrezen dat de Russen het buurland zullen binnenvallen.