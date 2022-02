Schade aan windpark na aanvaring door Julietta D

Julietta D, het vrachtschip dat maandag enkele uren stuurloos in windpark Hollandse Kust Zuid ronddreef, is daarbij in aanvaring gekomen met een van de funderingen voor de nog te bouwen windmolens. Energiebedrijf Vattenfall, de eigenaar van het windpark, meldt dat de schade dinsdag aan het licht kwam tijdens een verkenningsvlucht.

Een woordvoerder van Vattenfall laat weten dat meer inspecties nodig zijn om de omvang van de schade vast te stellen. “Zo’n inspectie kunnen we pas uitvoeren als de weersomstandigheden zijn verbeterd”, legt de zegsman uit. “Want als daar een boot naartoe wordt gestuurd, moet je er bijvoorbeeld rekening mee houden dat de golven niet te hoog zijn.”

De Julietta D raakte maandag op drift in een ankergebied ten noorden van windpark Hollandse Kust Zuid. Na een aanvaring met een ander schip ontstond een gat in de romp. Daardoor liep water in de machinekamer van de Julietta D, waarop werd besloten om de 18-koppige bemanning per helikopter te evacueren.

Nadat de bemanning van de Julietta D veilig was geëvacueerd, dreef het schip enkele uren stuurloos door het windpark. Een eerste inspectie vanuit de lucht in opdracht van Vattenfall wijst uit dat het schip daarbij één van de 34 reeds geïnstalleerde funderingen heeft beschadigd.

Ook kwam de Julietta D in aanvaring met het onderstel van een transformatorplatform van netbeheerder TenneT. Wat de impact is van het raken van het platform moet nog worden onderzocht, aldus TenneT.