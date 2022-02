VVD weet nog niet wie moet betalen voor compensatie spaartaks

De VVD noemt het “veel te vroeg” om te zeggen wie straks de rekening betaalt van de compensatie wegens de onrechtmatigheid van de zogenoemde spaartaks. De Hoge Raad zegt dat belastingplichtigen die een zaak tegen de vermogensrendementsheffing hebben aangespannen “rechtsherstel” moeten krijgen. Het kabinet moet besluiten hoe dat wordt betaald.

De coalitie is hierover nog niet eensgezind. D66, na de VVD de grootste regeringspartij, vindt dat vermogenden het geld zelf moeten betalen. “Het moet er niet toe leiden dat er per saldo minder wordt belast”, zegt D66’er Romke de Jong. Hij vroeg VVD-Kamerlid Folkert Idsinga waar het geld volgens de VVD vandaan moet komen.

Het is “veel te vroeg om de vraag te beantwoorden waar de pijn komt te liggen”, zei Idsinga daarop. “We weten nog steeds niet welke mensen gecompenseerd moeten worden, welke mensen vervolgens nog allerlei claims kunnen neerleggen”, benadrukt de liberaal. De uitspraak van de Hoge Raad levert het kabinet inderdaad een ingewikkelde puzzel op. Het is nog niet duidelijk wie straks precies wordt gecompenseerd en op welke manier dat gebeurt.

De zaak, waar de Kamer woensdag over debatteert, draait om het inkomen op vermogen vanaf een bepaald bedrag. Vermogenden betalen hier belasting over, berekend op basis van een ‘fictief rendement’, dat vaak helemaal niet overeenkomt met hoeveel iemand daadwerkelijk verdient aan een tweede woning, aandelen of spaargeld. Vooral voor spaarders pakt dat fictieve rendement nadelig uit: de rente staat immers enorm laag.