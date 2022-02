Zorgen in Kamer om aflopen schuldenstop toeslagengedupeerden

De Tweede Kamer maakt zich grote zorgen om een groep gedupeerden van het toeslagenschandaal bij wie de vorig jaar ingestelde pauze in de invordering van private schulden nog deze maand afloopt. Deze mensen is hulp beloofd bij het oplossen van hun schuldproblemen, maar dat is bij lang niet iedereen al gelukt.

Het kabinet besloot vorig jaar alle gedupeerden van het schandaal rond de kinderopvangtoeslag in ieder geval 30.000 euro compensatie te geven. Om te voorkomen dat dit geld direct naar schuldeisers zou gaan, werden alle schulden die deze mensen hadden lopen bij de overheid kwijtgescholden. Daarnaast werd de invordering van private schulden voor één jaar opgeschort.

Inmiddels is er een regeling waarbij de overheid private schulden overneemt. Maar mensen moeten die wel zelf aanmelden bij een speciaal loket. Van de circa 4000 mensen bij wie de invorderingspauze op 12 februari afloopt, heeft volgens staatssecretaris Aukje de Vries (Toeslagen) ongeveer de helft dat gedaan. Maar nog niet al deze zaken zijn afgehandeld en over eventuele schulden bij de groep die zich nog niet heeft gemeld, is niets bekend.

Veel Kamerleden willen van De Vries weten hoe zij gaat voorkomen dat bij deze mensen op 13 februari weer deurwaarders op de stoep staan. Zij zegt daarvoor “alles op alles” te willen zetten, maar geeft “geen garantie dat er helemaal niks mis kan gaan”. Wel zou het volgens de bewindsvrouw indruisen tegen de afspraken die met de gerechtsdeurwaarders zijn gemaakt. Zij gaat die nog eens bij de branche onder de aandacht brengen. En mochten mensen toch met een deurwaarder of incassobureau worden geconfronteerd, kunnen zij een noodnummer bellen voor hulp.

De Kamer neemt daar geen genoegen mee. “Er is niks afdwingbaars”, constateert onafhankelijk lid Pieter Omtzigt. “Daar zal misschien driekwart van de deurwaarders zich wel aan gaan houden”, vermoedt hij. “Maar daar gaan ook mensen zich niet aan houden. En dan zit die ouder acuut in de totale problemen.”

Omtzigt wil dat De Vries snel met een plan komt waarmee deze ouders beter worden geholpen en daar volgende week verder over praten. Dat voorstel kan rekenen op brede steun, van zowel de linkse oppositie als de regeringspartijen.