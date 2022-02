Besmettelijker variant omikron binnenkort dominant in Nederland

Een besmettelijker subvariant van omikron, genaamd BA.2, wordt naar verwachting binnen afzienbare tijd dominant in Nederland, bevestigt het RIVM na berichtgeving van NU.nl.

Dat de subvariant van het coronavirus bestond, was al duidelijk. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) houdt door middel van steekproeven in de gaten welke varianten van het coronavirus in Nederland rondgaan. De afgelopen weken neemt het aantal gevallen van BA.2 in de zogeheten kiemsurveillance van het instituut toe.

In Denemarken is BA.2 al dominant, legt een woordvoerder van het RIVM uit. Hoofd infectieziektebestrijding Jaap van Dissel zei vorige week in de Tweede Kamer dat de verspreiding van de subvariant daar snel heeft kunnen gaan door een aantal zogenoemde ‘superspreading events’, zoals feesten. De woordvoerder van het RIVM bevestigt dat BA.2 naar alle waarschijnlijkheid besmettelijker is dan de nu dominante subvariant van omikron, BA.1. “Als je te maken hebt met een variant die nog besmettelijker is, dan kun je verwachten dat hij dominant gaat worden.”

BA.2 lijkt volgens het instituut vooralsnog niet tot ernstiger ziekteverschijnselen te leiden na besmetting dan BA.1. Ook is er geen bewijs dat de subvariant minder gevoelig zou zijn voor de coronavaccins. Daarbij lijkt BA.2 ook gewoon op te sporen via PCR-tests. De subvariant wordt teruggevonden in de kiemsurveillance, dus hij is te detecteren, zegt de woordvoerder daarover.