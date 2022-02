D66’er Belhaj leidt parlementaire enquête naar toeslagenschandaal

D66-Kamerlid Salima Belhaj is zoals verwacht verkozen tot de voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie die het fraudebeleid van de overheid gaat onderzoeken. De enquête komt naar aanleiding van het schandaal met de kinderopvangtoeslag.

De commissieleden stemden voor Belhaj tijdens de constituerende vergadering. SP’er Michiel van Nispen is gekozen tot ondervoorzitter.

De openbare verhoren in de parlementaire enquête Fraudebeleid en Dienstverlening worden naar verwachting in het voorjaar van 2023 gehouden. Het is de bedoeling dat de commissie haar eindverslag in november van dat jaar presenteert.

Een van de hoofddoelen van de parlementaire enquête is om “inzicht te krijgen in de wijze waarop de overheid fraude bestrijdt en daarbij tekort is geschoten in de dienstverlening aan en rechtsbescherming van burgers”. Verder wordt gekeken of de toeslagenaffaire een incident is, of een van de vele voorbeelden waarbij het is fout gegaan bij de uitvoering van fraudebestrijding door de overheid.

De parlementaire enquête is het zwaarste instrument van de Tweede Kamer. De enquête volgt op het werk van een parlementaire ondervragingscommissie die in haar eindrapport Ongekend Onrecht geen spaan heel liet van de manier waarop de Belastingdienst ouders behandelde die verdacht werden van fraude met de kinderopvangtoeslag. Naar aanleiding van dat rapport trad in januari vorig jaar het kabinet-Rutte III af.