Europese coronakaart veranderd, elke regio op één na donkerrood

Zo goed als elke regio in Europa kleurt nu donkerrood op de kaart van coronagevallen. Alleen de Finse Åland-eilanden wijken af, die zijn grijs. Niet omdat daar minder besmettingen zijn, maar omdat er in de afgelopen periode niet genoeg coronatests zijn uitgevoerd om een betrouwbaar beeld te krijgen.

De Europese gezondheidsdienst ECDC heeft de opzet van de kaart helemaal aangepast. In het oude overzicht, dat tot aan vorige week werd gebruikt, keek de dienst naar het aantal positieve tests en het percentage op het totaal aantal uitgevoerde tests. Dat bepaalde welke waarschuwingskleur een regio kreeg. Van laag naar hoog waren dat groen, oranje, rood en donkerrood. De kleuren zijn hetzelfde gebleven, maar voortaan kijkt het ECDC naar het aantal positieve tests en de vaccinatiegraad.

Op de kaart van vorige week stonden twee regio’s in Polen en twee in Roemenië nog op rood. Het niveau daar is nu ook donkerrood.

Nederland is voor de twaalfde week op rij helemaal donkerrood. De provincie Utrecht is de grootste brandhaard geworden. Daar zijn in de afgelopen twee kalenderweken 73.754 positieve tests geregistreerd. Dat komt neer op 5591 gevallen op elke 100.000 inwoners. Anders gezegd: één op elke achttien Utrechters bleek besmet. Dat is een nieuw Nederlands record.

Van alle regio’s op de kaart heeft het Franse overzeese departement La Réunion naar verhouding de meeste besmettingen. Dat eiland ligt in de Indische Oceaan. Op elke 100.000 eilandbewoners zijn in de afgelopen twee weken 10.616 positief getest. Dat betekent dat één op elke tien mensen het virus onder de leden heeft. Op het eiland heeft maar 2 procent van de inwoners minstens één prik gehad.