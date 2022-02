Extra militaire bijdrage Nederland voor NAVO om dreiging Rusland

Met het oog op de oplopende spanningen aan de grens tussen Oekraïne en Rusland gaat Nederland zijn bijdrage dit jaar aan de NAVO verder uitbreiden. Dat schrijft het kabinet aan de Tweede Kamer die donderdag nog debatteert over de situatie in Oekraïne.

Het gaat om een extra fregat voor de periode mei tot en met december, medische capaciteit op schepen en een duikteam van de Explosieven Opruimingsdienst. “Deze eenheden zijn beschikbaar voor inzet voor het geval de Noord-Atlantische Raad tot inzet zou besluiten”, aldus de ministers Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) en Kajsa Ollongren (Defensie).

Vorige maand kwam al naar buiten dat Nederland twee F-35 gevechtsvliegtuigen met zo’n negentig man ondersteunend personeel in april en mei in Bulgarije stationeert. Verder gaat het om een amfibisch transportschip en twee landgebonden eenheden. Al eerder was bekend dat de Zr.Ms Rotterdam een vlootverband van de NAVO zou leiden.

“Deze bijdragen maken onderdeel uit van een gebalanceerd internationaal pakket aan preventieve militaire en niet-militaire maatregelen gericht op de-escalatie van de spanningen aan de grens tussen Rusland en Oekraïne en versterking van de afschrikking en verdediging van de NAVO”, aldus het kabinet.