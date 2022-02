Het weer met Piet Paulusma: overdag meest droog

Vandaag is het regionaal wat nevelig weer. Er is veel bewolking met geregeld wat regen, maar over het algemeen blijft het overdag meest droog met 8 of 9 graden als maximumtemperatuur. Een matige tot vrij krachtige wind uit zuidwest. In de avond en nacht meest droog. En 6 of 7 graden.

Vrijdag vanuit het westen regen en lichte regen. Later meer buiig. Overdag 9 tot 11 graden en een matige tot krachtige wind uit westelijke richtingen. Kustgebieden, Waddengebied en IJsselmeergebied windstoten in kracht 7 of 8.

Vrijdagavond en -nacht opklaringen en een buitje. In het noorden en oosten met kans op natte sneeuw. Temperaturen rond 2 of 3 graden. Kust en Wadden 4 of 5 graden met een krachtige wind en windstoten in kracht 7 of 8.

Het weekend

Zaterdag is er wel veel bewolking met een buitje, maar de zon laat zich ook zien. Overdag 7 of 8 graden. Een matige tot vrij krachtige wind uit west tot zuidwest. In het Waddengebied komt een harde wind te staan. Kustgebieden, IJsselmeer gebied en Waddengebied windstoten in kracht 7 of 8. In de avond en nacht buiig met een krachtige tot harde wind uit zuidwest. Zondag veel regen met 8 tot 9 graden en een krachtige harde wind uit westelijke richtingen.