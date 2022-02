Horeca ‘puzzelt’ met roosters door ziekteverzuim en quarantaine

De horeca worstelt met het invullen van de roosters vanwege het hoge ziekteverzuim onder personeel door de snelle verspreiding van de omikronvariant en de quarantaineregels tegen het virus. Horecaondernemers geven aan dat het “puzzelen” is om de personeelsbezetting van cafés en restaurants rond te krijgen, nu de horeca weer tot 22.00 uur geopend mag blijven, blijkt uit een rondgang.

“Het is echt elke dag een beetje puzzelen door het verzuim. Als we alles vandaag rond hebben, kan het morgen weer heel anders zijn”, zegt de Amsterdamse horecaondernemer Pim Evers. “Maar we kunnen de roosters nog wel rond krijgen. Daarbij helpt het eigenlijk enigszins dat we maar tot 22.00 uur open mogen blijven, wat toch wat druk van de bezetting haalt.”

De Rotterdamse horecaondernemer Derk Jan Wooldrik laat eveneens weten dat het tot dusver nog lukt met het inplannen van roosters. “Maar we bevinden ons wel op glad ijs. Ik spring zoveel mogelijk zelf bij. We zijn van het ene uiterste naar het andere gegaan. We stonden eerst volledig stil en nu geven we weer plankgas. Ik wil niet dat het personeel overbelast raakt, want dat is mij goud waard. Dan zetten we maar een stop op de reserveringen.”

Laurens Meyer, met tientallen horecazaken door het hele land, zegt dat vooral de quarantaineregels het moeilijk maken. “Met ziekteverzuim hebben we altijd wel te maken, maar nu zitten mensen die gewoon gezond zijn thuis. Dat is een probleem. We hadden al krapte en dan komt dat er nog bovenop. We kunnen wel gelukkig overal open. Dat is de eerste prioriteit. Maar we zullen moeten leren leven met dit virus. Nu hobbelen we maar achter de kar aan.”

De Amsterdamse horecabaas Riad Farhat zit zelf met een coronabesmetting thuis in isolatie, met milde klachten. Hij heeft wel zaken moeten sluiten of de openingstijden moeten aanpassen vanwege personeelstekort. “Het gaat in heel Nederland hard met omikron. Het is niet te doen, dus we zullen moeten leren leven met corona. Ik denk dat het een wijs besluit zou zijn om alles gewoon open te gooien, net zoals we zien in andere Europese landen.”

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) spreekt van een herkenbaar beeld. “Ook de horecabranche heeft te kampen met een hoog ziekteverzuim onder medewerkers als gevolg van corona. Met het reeds bestaande personeelstekort in de branche is dit een extra uitdaging voor ondernemers”, aldus een verklaring van KHN.