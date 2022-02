Koepelorganisatie GGD’en veroordeelt video FVD

De koepelorganisatie van de GGD’en is niet te spreken over een video die Forum voor Democratie heeft gemaakt. Voor de video is een jongere met een verborgen camera naar vaccinatielocaties gestuurd waar hij onder meer zei zonder toestemming van zijn ouders een coronaprik te willen.

Volgens FVD handelden GGD-medewerkers niet volgens de wet doordat de jongere onder meer niet goed zou zijn voorgelicht. Op de beelden is te zien hoe hij met een aantal mensen op vaccinatielocaties in gesprek gaat om zich te laten vaccineren. Daarbij zou hij volgens FVD worden “voorgelogen” door onder meer GGD-artsen en komen tijdens die gesprekken de medische voor- en nadelen van het coronavaccin nooit aan bod.

De koepelorganisatie van GGD’en zegt dat de gesprekken die de jongere met GGD-medewerkers voerde “met digitaal knip- en plakwerk” voor de video zijn bewerkt en “uit hun originele context” gehaald. Volgens GGD GHOR Nederland worden GGD-medewerkers door de makers “in een kwaad daglicht” gesteld en kunnen de beschuldigingen in de video invloed hebben “op de veiligheid van medewerkers”.

“De GGD’en zijn nooit om wederhoor gevraagd door de videomakers”, stelt GGD GHOR Nederland, die benadrukt dat de GGD’en ook bij het vaccineren van tieners en kinderen zorgvuldig te werk te gaan “door hen goed te informeren over de voors en tegens”. Forum meldt in de video dat “geen enkel kind in het kader van dit project” uiteindelijk is gevaccineerd.

FVD blijft bij de aantijgingen en noemt de reactie van GGD GHOR “beschamend”. Dat de koepelorganisatie van ‘knip- en plakwerk’ spreekt vindt de partij “teleurstellend”, zegt een woordvoerder. “FVD is bereid om in overleg met de GGD alle rauwe beelden ter beschikking te stellen.”