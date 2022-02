Meerdere overtredingen met maaltijdbezorgers in Rotterdam

Bij een controle van maaltijdbezorgers in Rotterdam-Zuid is gebleken dat vijf bezorgers niet mogen werken in Nederland omdat hun werkgever voor hen geen werkvergunning heeft aangevraagd. Verder werd een bezorger aangetroffen van 14 jaar, terwijl de minimumleeftijd 16 jaar is. Ook op andere terreinen werden overtredingen geconstateerd, meldt de Arbeidsinspectie.

Alle vijf illegale werknemers werkten voor een platformbedrijf voor maaltijdbezorging. Uit controle bleek dat deze bezorgers in een aantal gevallen gebruik maakten van het account van iemand die wel mocht werken. De betrokken bedrijven kunnen een boete tegemoetzien voor het overtreden van de Wet Arbeid Vreemdelingen.

Tijdens de inspectie waren er werknemers die er snel vandoor gingen en de controle niet afwachtten. Het vermoeden bestaat dat het hier om mensen gaat die hier niet mochten werken. De werkgever is nu gesommeerd om aan te geven wie er weg liepen uit zijn onderneming. Doet hij dat niet, dan kan hij een boete krijgen.

Bij twee restaurants bleek uit de administratie dat er meerdere kinderen onder de 16 jaar hebben gewerkt in de bezorging. De Arbeidsinspectie moet hier nog nader onderzoek naar doen.

In een ander bedrijf bleek dat de loonadministratie niet klopte, onduidelijk was wie er op de loonlijst stond en aan het werk was. De Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) heeft tijdens de actie bij drie bezochte restaurants waarschuwingen uitgedeeld voor het overtreden van de hygiƫneregels.

De controle vond afgelopen vrijdag plaats in Rotterdam-Zuid bij maaltijdbezorgers en diverse restaurants met bezorgers in dienst. De gemeente Rotterdam, politie, AVIM, NVWA en de Arbeidsinspectie voerden de controle uit.