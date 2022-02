Ollongren tempert verwachtingen Kamer over wapenhulp Oekraïne

De wapenhulp die Nederland mogelijk gaat geven aan Oekraïne zal niet erg groot van omvang zijn, aldus minister Kajsa Ollongren van Defensie. Ze zei de verwachtingen van de Tweede Kamer te willen “temperen”.

Het zal “geen grootscheepse investering” in het Oekraïense leger worden. “Dat is niet realistisch” volgens de minister, gezien de staat van de krijgsmacht. Die heeft heeft zelf een groot tekort aan allerlei materieel en munitie.

Ollongren wilde niet zeggen om welke militaire middelen Kiev heeft gevraagd. Ze zei wel dat “afhankelijk van de wapensystemen” die eventueel geleverd worden het mogelijk is dat Nederlandse militairen het Oekraïense leger moet trainen in het gebruik ervan.

Het besluit van het kabinet om “serieus” te kijken naar wapenleveranties wordt gesteund door een brede meerderheid van de Tweede Kamer. Minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) zei dat er snel over wordt beslist, maar dat het nog even kan duren.

Hoekstra maakte ook duidelijk dat het nog weken kan duren voordat er meer duidelijk is over een Europees sanctiepakket tegen Rusland. De lidstaten zijn het daarover nog niet eens. Dat baart partijen grote zorgen. Er is meer eensgezindheid nodig in Europa, vindt de Kamer.

Een eventueel fors sanctiepakket tegen de Russen zal vermoedelijk ook leiden tot vergeldingsmaatregelen van Moskou. Europese landen die dan zwaar getroffen worden moeten dan extra hulp krijgen van de EU, zei Hoekstra.