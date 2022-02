Turkse orgaan over weggepest gezin Giethoorn: zoveelste incident

Het “wegpesten” van een Turks-Nederlands gezin door jongeren in Giethoorn, waarover Zembla donderdag berichtte, is “het zoveelste incident” van discriminatie en racisme tegen deze bevolkingsgroep. Dat zegt voorzitter Zeki Baran van het Inspraakorgaan Turken in Nederland (IOT), een organisatie die de belangen behartigt van Turken in Nederland.

“Het is zo jammer. Dit is de zoveelste fout binnen het politieapparaat. Ook treurig om te zien dat deze mensen bij vrijwel alle instanties tegen een muur zijn gelopen. Dit is weer een klacht die niet serieus is genomen.”

Zembla meldde donderdag dat Hatice Yilmaz, een alleenstaande moeder van Turkse afkomst en haar 15-jarige zoon al ruim een jaar lang slachtoffer zijn van racistische treiterijen door een groep jongeren uit hun woonplaats. Volgens het tv-programma kon dit doorgaan terwijl de politie, het OM en de gemeente Steenwijkerland, waar Giethoorn onderdeel van uitmaakt, op de hoogte waren van verschillende incidenten. Het OM zei tegen Zembla dat “de casus strafrechtelijk gezien om een andere benadering vraagt” en dat instanties lering zullen trekken uit deze zaak.

Baran roept andere kwesties in herinnering, waarin Turken in Nederland gediscrimineerd werden. Zoals het racistische appje “Weer een Turk minder” door een agent in Rotterdam, verstuurd na de moord op de 16-jarige scholiere Hümeyra in 2018. Of de toeslagenaffaire, of Turkse jongeren die gediscrimineerd worden op de arbeidsmarkt. “Dit is het zoveelste incident, we kunnen dit niet accepteren met z’n allen”, aldus Baran.

De voorzitter zegt de kwestie in Giethoorn aan te kaarten bij de Nationaal Coördinator Discriminatie en Racisme en hij roept de “kersverse” minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yeşilgöz op “hier ook wat aan te doen”. Hij vindt dat iedereen die op een “stoel zit met verantwoordelijkheid” in de kwestie Giethoorn, nog eens goed moet kijken of hij of zij daar goed zit. Het meest teleurgesteld is hij in de burgemeester van Steenwijkerland, Rob Bats. “De oplossing is dat dit gezin moet verhuizen, belachelijk. Waar was die burgervader? Die zou een voorbeeld moeten zijn voor ons allemaal.”