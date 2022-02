Veel doden op Sovjet Ereveld voorzien van juiste naam

Zo’n driehonderd doden die op het Sovjet Ereveld in Leusden rusten, hebben voor het eerst sinds 1948 hun juiste naam en rang op hun grafsteen staan. De Oorlogsgravenstichting heeft de erebegraafplaats in drie jaar tijd helemaal gerenoveerd, omdat veel gegevens op de grafzerken niet klopten. In de afgelopen twintig jaar zijn honderden namen en andere gegevens opgespoord door met name Remco Reiding, directeur van het ereveld.

Op het Sovjet Ereveld liggen 865 oorlogsslachtoffers uit de voormalige Sovjet-Unie begraven. Het is de enige erebegraafplaats voor Sovjet-slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Nederland. Het ereveld ging in 1948 open. In de jaren daarna zijn alle Sovjet-slachtoffers die in Nederland begraven lagen overgebracht naar Leusden. Van veel doden was de identiteit onbekend. Namen die wel bekend waren, werden bij de herbegrafenis vaak verkeerd gespeld, aldus Reiding.

De officiƫle heropening van het ereveld is door de coronamaatregelen een paar keer uitgesteld, maar zal nu plaatshebben op 30 maart.