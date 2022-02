Advocaat: moordverdenkingen gebaseerd op verzinsels en speculatie

De verdenkingen tegen Willem B., verdachte in het omvangrijke liquidatieproces Eris, zijn gebaseerd op “verzinsels en speculaties”. Dat zei de advocaat van het 34-jarige lid van de inmiddels verboden motorclub Caloh Wagoh vrijdag in zijn pleidooi. Hij vindt dat de rechtbank B. moet vrijspreken.De verdenkingen tegen Willem B., verdachte in het omvangrijke liquidatieproces Eris, zijn gebaseerd op “verzinsels en speculaties”. Dat zei de advocaat van het 34-jarige lid van de inmiddels verboden motorclub Caloh Wagoh vrijdag in zijn pleidooi. Hij vindt dat de rechtbank B. moet vrijspreken.

Tegen B. is – net als tegen vier medeverdachten – een levenslange gevangenisstraf geëist. Ze worden onder meer verdacht van betrokkenheid bij verschillende liquidaties en pogingen daartoe. De rechtbank doet naar verwachting in juli uitspraak.

Het Openbaar Ministerie ziet B. als “een leidende figuur binnen de groep personen die zich bezighield met liquidaties” en een “vertrouweling” van hoofdverdachte Delano R. “Willem B. heeft zich laten zien als een intelligente jongen die zaken voor Delano R. opknapte. Hij was geen persoon die vanuit drugsverslaving of financiële problematiek tot zijn daden kwam, maar vervulde bewust en weloverwogen zijn rol binnen de liquidatie-organisatie.”

Volgens zijn advocaten klopt daar echter niets van. Het bewijs tegen B. komt voornamelijk uit verklaringen van kroongetuige Tony de G., maar bij de geloofwaardigheid daarvan zijn volgens advocaat Sjoerd van Berge Henegouwen de nodige vraagtekens te zetten. “Als het om mijn cliënt gaat, verklaart Tony over zaken waarbij hij niet zelf betrokken was. Hij heeft daarvan niets gezien, maar soms later wat vernomen.”

Volgens Van Berge Henegouwen worden de verklaringen van De G. steeds verder uitgebreid “gevoed door informatie van de politie”. In sommige dossiers zijn de verklaringen van De G. volgens de advocaat zelfs “inconsistent en onbetrouwbaar”. Ook worden zaken volgens hem door het OM regelmatig “ruimhartig ingevuld”.

Hoofdverdachte in de omvangrijke strafzaak is Caloh Wagoh-oprichter Delano R. Het OM ziet hem als de absolute leider van de bende die moord op bestelling leverde. Hij was de “spil in het liquidatienetwerk, de oprichter en leider van moordcommando’s”. R. zou hebben gefungeerd als moordmakelaar en heeft naar verluidt opdrachten aangenomen van onder anderen Ridouan Taghi en deze binnen de inmiddels verboden motorclub uitgezet. Taghi staat niet terecht in Eris, maar wel in het andere megaproces Marengo.