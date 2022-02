Bekende lijstduwers te vinden op kandidatenlijsten verkiezingen

Behalve gevestigde namen uit de gemeentepolitiek zijn er op de kandidatenlijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart ook enkele bekende Nederlanders te vinden.

TV sterren en andere BN-ers

Zo staat realityster Erica Meiland, bekend van het tv-programma Chateau Meiland, op de lijst van Partij voor de Inwoners in Noordwijk en heeft Hart voor Den Haag/Groep de Mos darter Raymond van Barneveld, oud-ADO-speler Lex Immers en DJ Chuckie weten te strikken als lijstduwers.

Verder staat in Den Haag de 79-jarige acteur en presentator Edwin Rutten, beter bekend als Ome Willem, op de lijst voor D66. Een van de Haagse kandidaten van GroenLinks is oud-atleet Troy Douglas. In Alphen aan den Rijn staat autocoureur Tim Coronel op de laatste plek van de lokale partij Nieuw Elan. Een plek daarboven staat Hour of Power-presentator Jan van den Bosch.

Voormalig staatssecretaris en Tweede Kamerlid Mona Keijzer staat voor het CDA op de kandidatenlijst in Edam-Volendam. In september werd Keijzer ontslagen als staatssecretaris, nadat zij zich in een interview met De Telegraaf uiterst kritisch had uitgesproken over de coronapas.

In Hillegom is voormalig justitiestaatssecretaris Fred Teeven te vinden op de kandidatenlijst van de VVD, op plek 12. Een lijstduwer die eerst op de plek daaronder stond, is toch niet verkiesbaar. De geleidehond Scott was op de lijst gezet door zijn baasje burgerraadslid Jan Bommel, maar staat vrijdag niet tussen de vastgestelde kandidaten.

Verder staan er enkele oud-voetballers tussen de kandidaten. Zo doet behalve Immers ook oud-ADO’er Lex Schoenmaker mee in Den Haag, voor het CDA. Oud-Feyenoorder Jorien van den Herik is te vinden op de lijst van 50PLUS in Rotterdam. Eerst zou ook Leo Beenhakker lijstduwer zijn voor die partij in Rotterdam, maar de oud-voetbaltrainer zag daar later om persoonlijke redenen van af.

In de gemeenteraad of niet

In Utrecht doen er voor de PvdA twee bekende lijstduwers mee: muzikant Aafke Romeijn staat op plaats 40, en historicus en tv-persoonlijkheid Maarten van Rossem staat daaronder, op plek 41. In Amsterdam steunt zanger, acteur en presentator Eric Corton GroenLinks, acteur en cabaretier George van Houts is lijstduwer van de Groenen Basis Piraten en de Amerikaans-Nederlandse acteur en comedian Greg Shapiro staat op de lijst voor D66. Andere bekende namen in de hoofdstad zijn politica Hedy d’Ancona (PvdA) en antropologe Gloria Wekker (BIJ1).

Vaak gaan lijstduwers van politieke partijen niet echt de gemeenteraad in, ook als ze daarvoor genoeg voorkeursstemmen zouden krijgen. Soms gebeurt het toch: zo werd theaterproducent Albert Verlinde VVD-raadslid in Vught, nadat hij in 2020 bij de herindelingsverkiezing van de gemeente genoeg stemmen kreeg voor een zetel.