Derde bezetter dringt door in Sterrebos bij VDL Nedcar

Een actievoerder is in de nacht van donderdag op vrijdag erin geslaagd door te dringen in het zwaar bewaakte bos naast VDL Nedcar in Born (Limburg). De vrouw is inmiddels in een boom geklommen en is daarmee de derde die het bos nog bezet houdt. Dat liet een woordvoerster van de actiegroep Red het Sterrebos vrijdagochtend weten.

De andere twee bezetters van dat bos bij VDL Nedcar hebben een goede nacht achter de rug, en hebben er nog steeds zin in. Ze gaan dan ook dit weekend door met hun actie, en verkeren in goede gezondheid, zei de woordvoerster van de actiegroep.

Om bezig te blijven gaan ze ook hun verblijven uitbreiden. Zo is bezetter Ed in een grote eik midden in het Sterrebos doende zijn boomhut uit te breiden en probeert hij loopbruggen te maken naar naburige bomen. Hij wil naar eigen zeggen desnoods doorgaan tot 23 februari, de laatste dag waarop de Raad van State nog uitspraak kan doen in een beroepszaak tegen de boskap.

Het bos werd vorige week vrijdag bezet. Daaraan deden toen 27 mensen mee. De meesten zijn inmiddels wegens verplichtingen elders of vermoeidheid vertrokken, of gearresteerd. VDL wil het bos kappen om uitbreiding van Nedcar mogelijk te maken.

Zondagmiddag wordt een solidariteitsdemonstratie gehouden bij het bos.