Eerste Kamer ontvangt deskundigen over tegengaan discriminatie

Plaatsvervangend korpschef van de politie Liesbeth Huyzer en Henk Korvinus, inspecteur-generaal bij de Inspectie Justitie en Veiligheid, treden vrijdag als eerste aan om met een commissie van de Eerste Kamer te praten over het tegengaan van discriminatie. De senaat wil erachter komen hoe anti-discriminatiewetgeving in de praktijk uitpakt op het gebied van politie, arbeidsmarkt, sociale zekerheid en onderwijs.

Het parlementaire onderzoek is eind 2020 in gang gezet door GroenLinks en de VVD in de Eerste Kamer. De senatoren vragen zich af waarom anti-discriminatoire bepalingen niet effectief genoeg zijn, omdat er nog steeds mensen uit bepaalde groepen worden achtergesteld of benadeeld. Dat gebeurde onder meer bij de toeslagenaffaire, maar ook bij het lopen van stages. De commissie heeft de afgelopen periode al informatie verzameld en deed onder meer een publieke oproep om ervaringen te delen.

De komende weken staat een reeks van openbare gesprekken gepland die gaan over deze vier terreinen, met deskundigen, uitvoerders van de maatregelen, wetenschappers en belangenbehartigers. De commissie staat onder leiding van GroenLinks-senator Ruard Ganzevoort.